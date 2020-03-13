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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Суворовском районе на пожаре погиб бездомный

Категория: Новости

В Суворовском районе на пожаре погиб бездомный

Как рассказали в областной ГСЧС, на ул. Краснослободской загорелся мусор на открытой территории. Приехавшие пожарные обнаружили на месте происшествия тело погибшего человека. Также там был 36-летний мужчина, его удалось спасти.

Спасатели потушили пожар площадью 30 кв. м. за полчаса. На месте работали 11 пожарных и две единицы спецтехники.

Личность погибшего устанавливается. Также как причина и обстоятельства пожара.

По данным областной Нацполиции, погибший и пострадавший — бездомные. Они подпалили мусор, чтобы согреться, и так как были пьяные — заснули. Начато уголовное производство по ч. 1 с. 115 УК Украины «умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"».



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