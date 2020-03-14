«Динамо» на пустом «Олимпийском» упустило победу над «Десной»

В воскресенье, 15 марта, матчами без зрителей на запорожской «Славутич Арене», а также на столичных стадионах «Олимпийский» и «Динамо» финишировала программа 23-го тура УПЛ (не исключено, что чемпионат Украины, как и большинство европейских лиг, будет приостановлен).

Чемпионат Украины. 23-й тур

15 марта

«Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) — 1:1 (Русин, 69 — Филиппов, 80).

«Динамо»: Бущан, Попов, Кадири, Миколенко, Кендзера (Караваев, 46), Вербич, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Шабанов, Русин.

«Олимпик» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Баланюк, 21 — Кулач, 42). На 22-й минуте Шехич («Ворскла») не реализовал пенальти.

«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 1:0 (Михайличенко, 84). Молодежные составы — 1:2.

14 марта

«Александрия» — «Колос» (Коваливка) — 4:2 (Гречишкин, 45+1, Грицук, 54, с пенальти, Ковалец, 64, Задерака, 90 — Сорокин, 35, Лысенко, 80).

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 2:0 (Хобленко, 64, с пенальти, Супряга, 89).

«Львов» — «Карпаты» (Львов) — 1:1 (Яковелли, 50 — Братков, 27, в свои ворота). На 87-й минуте Назарина («Карпаты»), а на 89-й Татарков («Львов») не реализовали пенальти. На 87-й минуте удален Г. Пасич («Карпаты»).

Накануне поединка с «Десной», обыгравшей «Динамо» в прошлом матче на «Олимпийском», из лазарета столичного клуба поступила хорошая новость. После тяжелейшей травмы и длительной реабилитации вернулся в строй защитник «бело-синих» и сборной Украины Бурда, сыгравший около получаса в поединке молодежных составов «Динамо» и «Ворсклы» (2:2).

Понятное дело, что в заявку на поединок «основ» «Динамо» и «Десны» Никита не попал. Рановато. Также не могли помочь своим командам (но уже по причине дисквалификации) капитан киевлян Сидорчук, а также игроки черниговской команды Фаворов и Будковский.

Шансы выйти вперед до перерыва имели и хозяева, и гости. Но свой голевой момент не смог использовать лучший бомбардир «Десны» Филиппов, а динамовец Шепелев в конце стартовой 45-минутки пробил с шести метров в перекладину.

С первых минут второго тайма Михайличенко вместо поляка Кендзеры бросил в бой Караваева. И хозяева поля прибавили в командной скорости, проводя атаку за атакой. И на 69-й минуте после «прострела» Шепелева сыгравший на опережение Русин отправил мяч в сетку ворот — 1:0. 1000-й домашний гол «Динамо» в чемпионатах Украины!

Но «Десна» не согласилась с таким развитием событий. И если одно взятие ворот Бущана арбитр Бойко с помощью VAR отменил из-за офсайда, то грубейшая ошибка Караваева не помешала Филиппову забить свой 13-й мяч в сезоне и спасти «Десну» от поражения. «Динамо» второй раз подряд не смогло одолеть команду Рябоконя на «Олимпийском» и опустилось в турнирной таблице на третье место («Заря» обошла киевлян в таблице за счет личных встреч — 2:2 и 2:1).