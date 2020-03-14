В Ивано-Франкоской области пассажир зарезал таксиста

В Ивано-Франковской области мужчина во время ссоры убил 37-летнего таксиста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Как сообщают полицейские, 13 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез. Мужчина поехал таксовать, его местонахождение неизвестно и телефонная связь с ним потеряна.



«Полицейские в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в убийстве. Речь о 26-летнем жителе Тисменицкого района. Злоумышленник сел в автомобиль и когда таксист подвозил его до пункта назначения в село Черниев, сказал, что не имеет средств оплатить проезд. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им множество ударов перевозчику»,

- говорится в сообщении.

Тело погибшего таксиста злоумышленник поместил в автомобиль и поехал c ним с места преступления в село Старые Кривотулы. 37-летний таксист от полученных травм скончался в автомобиле.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.