В Ивано-Франкоской области пассажир зарезал таксиста

В Ивано-Франковской области мужчина во время ссоры убил 37-летнего таксиста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Как сообщают полицейские, 13 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез. Мужчина поехал таксовать, его местонахождение неизвестно и телефонная связь с ним потеряна.
Тело погибшего таксиста злоумышленник поместил в автомобиль и поехал c ним с места преступления в село Старые Кривотулы. 37-летний таксист от полученных травм скончался в автомобиле.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.