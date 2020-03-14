Велосипедисты в знак протеста проехались по Ришельевской

В воскресенье, 15 марта, несколько десятков велосипедистов устроили велозаезд по Ришельевской. Из-за того, что улицу сделали с выделенной полосой, велосипедисты не могут ездить по ней. Об этом сообщил участник и организатор акции Руслан Наконечный.

Организовывали акцию велосипедисты из организации "Велоформат". После появления на Ришельевской выделенной полосы для общественного транспорта, там не осталось места для езды на велосипеде. По словам участников акции, Ришельевская является важной для движения велосипедистов улицей из-за её протяжённости, расположения и одностороннего движения, также благодаря ей трафик становится более разгруженным.

Сегодня стартовали около 40-50 человек. К сожалению, в иерархии одесситов приоритеты далеки от идеала. Не учитывается опыт прогрессивных стран, где во главу ставится пешеход, затем велосипедисты или альтернативный вид транспорта, а затем автомобилисты. Есть решения этого вопроса, как и прецеденты в других городах,

- рассказал Руслан Наконечный.