Велосипедисты в знак протеста проехались по Ришельевской

В воскресенье, 15 марта, несколько десятков велосипедистов устроили велозаезд по Ришельевской. Из-за того, что улицу сделали с выделенной полосой, велосипедисты не могут ездить по ней. Об этом сообщил участник и организатор акции Руслан Наконечный.
Организовывали акцию велосипедисты из организации "Велоформат". После появления на Ришельевской выделенной полосы для общественного транспорта, там не осталось места для езды на велосипеде. По словам участников акции, Ришельевская является важной для движения велосипедистов улицей из-за её протяжённости, расположения и одностороннего движения, также благодаря ей трафик становится более разгруженным.