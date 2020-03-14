Нефедов заверил, что нехватки импорта не будет и призвал не паниковать

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов призвал не паниковать относительно ограничения экспорта или возможной нехватки импортных товаров в Украине, потому что такая информация не соответствует действительности.

"Какой-то паники или повода для волнения относительно того, что украинские экспортеры не смогут вывезти свою продукцию или что у нас будет критическая нехватка импорта – это не соответствует действительности. Все страны, наши соседи, так же, как и Украина, понимают, что международные потоки товаров и сырья чрезвычайно важны как для здоровой экономики, так и функционирования социально ответственного бизнеса, который не только платит налоги, но и заботится о своих сотрудниках",

- заявил Нефедов.

В то же время он предупредил, что логистика может быть несколько замедлена, например, из-за санитарной обработки автомобилей и контроля температуры у водителей на границе.

"Просим всех с пониманием относиться к тому, что логистика может быть несколько замедлена, "несколько" мы говорим о вопросе часов, а не дней или недель, потому что машины во многих случаях проходят санитарную обработку. У водителей так же проверяют температуру, проводят опросы, они заполняют анкету, связанную с безопасностью. Поэтому пропускная способность некоторых пунктов несколько меньше. Но никаких существенных проблем здесь не происходит",

- заявил Нефедов.

Напомним, что Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев, который связан с коронавирусом. Соответствующее решение правительство приняло 11 марта.