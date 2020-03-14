В Луганской области мужчина в магазине стрелял в продавщицу

В Лисичанске Луганской области правоохранители задержали местного жителя, который в одном из магазинов стрелял из пистолета в продавщицу. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что накануне вечером неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщице в живот и убежал.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъяли, им оказался местный житель. Женщину госпитализировали в больницу.