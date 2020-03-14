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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Луганской области мужчина в магазине стрелял в продавщицу

Категория: Новости / Происшествия

В Луганской области мужчина в магазине стрелял в продавщицу

В Лисичанске Луганской области правоохранители задержали местного жителя, который в одном из магазинов стрелял из пистолета в продавщицу. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что накануне вечером неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщице в живот и убежал.
Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.
Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъяли, им оказался местный житель. Женщину госпитализировали в больницу.


Источник: Корреспондент



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