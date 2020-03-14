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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой

Категория: Новости / Политика

Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой

Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно",
 - сказал он.
Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов подчеркнул, что границы полностью не закрываются, в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.
"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем",
 - заявил Нефьодов. Его слова подтвердил Никифоренко:
"Мы готовы в любое время суток пропустить их через действующие пункты пропуска".


Источник: Ліга



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