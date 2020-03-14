 
Информация к новости
  • Просмотров: 121
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

На одесской дороге под грузовиком рванула самодельная бомба

Категория: Новости / Происшествия

На одесской дороге под грузовиком рванула самодельная бомба

Ночью на Хаджибейской дороге в Одессе прогремел взрыв. Как выяснили в полиции, сработала самодельная бомба. Причем подрыв был совершен в тот момент, когда над фугасом как раз ехал грузовик. К счастью, водитель не пострадал. Осколками лишь посекло лобовое стекло и зеркало заднего вида.

По предварительным выводам специалистов, взорвалось управляемое самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертное исследование,
 - заявили в пресс-службе областной полиции.
В феврале около села Леляки Винницкой области в машине с четырьмя людьми взорвалась граната. Трое их них попали в реанимацию, а четвертый успел выпрыгнуть из машины и не был ранен. Предварительно, между мужчинами возник конфликт и один из них решил подорвать людей.


Источник: КП в Украине



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать