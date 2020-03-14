На одесской дороге под грузовиком рванула самодельная бомба

Ночью на Хаджибейской дороге в Одессе прогремел взрыв. Как выяснили в полиции, сработала самодельная бомба. Причем подрыв был совершен в тот момент, когда над фугасом как раз ехал грузовик. К счастью, водитель не пострадал. Осколками лишь посекло лобовое стекло и зеркало заднего вида.



По предварительным выводам специалистов, взорвалось управляемое самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертное исследование,

- заявили в пресс-службе областной полиции.В феврале около села Леляки Винницкой области в машине с четырьмя людьми взорвалась граната. Трое их них попали в реанимацию, а четвертый успел выпрыгнуть из машины и не был ранен. Предварительно, между мужчинами возник конфликт и один из них решил подорвать людей.