Муж Заворотнюк переехал жить в онкоклинику

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая более полугода борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернышев переехал в клинику, чтобы заботится о больной супруге.
Как известно, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак головного мозга в августе прошлого года. С тех пор Чернышев взял на себя заботу о супруге. СМИ сообщают, что фигурист буквально переехал в клинику к Заворотнюк, а расстается он с женой для лишь для того, чтобы съездить на работу или в магазин.
Недавно дочь Заворотнюк Анна поделилась в социальных сетях переживаниями после длительного молчания. Девушка опубликовала трогательный пост, в котором объяснила подписчикам, что чувствует из-за затяжной болезни матери: