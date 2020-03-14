Муж Заворотнюк переехал жить в онкоклинику

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая более полугода борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернышев переехал в клинику, чтобы заботится о больной супруге.

Как известно, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак головного мозга в августе прошлого года. С тех пор Чернышев взял на себя заботу о супруге. СМИ сообщают, что фигурист буквально переехал в клинику к Заворотнюк, а расстается он с женой для лишь для того, чтобы съездить на работу или в магазин.

Недавно дочь Заворотнюк Анна поделилась в социальных сетях переживаниями после длительного молчания. Девушка опубликовала трогательный пост, в котором объяснила подписчикам, что чувствует из-за затяжной болезни матери:



"Сказать что у меня стресс — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне многим хочется поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно... Я держу все глубоко, внутри сердца. Я люблю всех, и глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдут радость и счастье",

— отметила Аня.