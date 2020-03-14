В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист "Атлетико"

21-летний игрок любительского клуба "Атлетико Портада Альта" из испанской Малаги Франсиско Гарсия умер от коронавируса, сообщает пресс-служба "Атлетико". Недавно у футболиста было обнаружено онкологическое заболевание, что значительно усугубило его иммунитет. Он находился в зоне риска.

Франсиско скончался вечером воскресенья – спустя несколько дней после того, как тест-система показала положительный результат на COVID-19. Руководство клуба выразило соболезнования семье, близким и друзьям Гарсии.

Отметим, что Франсиско Гарсия выступал за клуб "Атлетико Портада Альта" в течение четырех лет. Последний год он параллельно возглавлял юношескую команду "Infantil A"