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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист "Атлетико"

Категория: Новости / Происшествия

В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист "Атлетико"

21-летний игрок любительского клуба "Атлетико Портада Альта" из испанской Малаги Франсиско Гарсия умер от коронавируса, сообщает пресс-служба "Атлетико". Недавно у футболиста было обнаружено онкологическое заболевание, что значительно усугубило его иммунитет. Он находился в зоне риска.
Франсиско скончался вечером воскресенья – спустя несколько дней после того, как тест-система показала положительный результат на COVID-19. Руководство клуба выразило соболезнования семье, близким и друзьям Гарсии.
Отметим, что Франсиско Гарсия выступал за клуб "Атлетико Портада Альта" в течение четырех лет. Последний год он параллельно возглавлял юношескую команду "Infantil A"


Источник: СЕГОДНЯ



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