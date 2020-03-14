На время карантина лучшие оперные театры и филармонии мира запускают онлайн-трансляции постановок

Театры дарят возможность бесплатно смотреть спектакли десяткам тысяч зрителей по всему миру

На время карантина лучшие оперные театры и филармонии мира открывают доступ к собственным архивам и онлайн трансляциям своих постановок, сообщает Operamania. Театры дарят возможность бесплатно смотреть спектакли десяткам тысяч зрителей по всему миру.

Так, The Metropolitan Opera начиная с 16 марта будет показывать на своем сайте www.metopera.org представления, которые транслировались в кинотеатрах:



-17 марта – "Богема" Пуччини с Анжелой Георгиу и Рамоном Варгасом;

-18 марта – "Трубадур" Верди с Дмитрием Хворостовским;

-19 марта – "Травиата" Верди с Дианой Дамрау, Хуаном Диего Флоресом и Квином Келси;

-20 марта – "Дочь полка" Доницетти с Натали Дессей и Хуаном Диего Флоресом;

-21 марта – "Лючия ди Ламмермур" Доницетти;

-22 марта – "Евгений Онегин" Чайковского с Рене Флеминг, Рамоном Варгасом и Дмитрием Хворостовским.



Все показы будут начинаться в 19:30 по Нью-Йорку и будут доступны на сайте театра в течение 20 часов.

Wiener Staatsoper каждый вечер будет транслировать спектакли по ссылке www.staatsoperlive.com (нужна регистрация). Трансляции Венской государственной оперы будут начинаться в 20:00 по Киеву (кроме трех из четырех спектаклей "Кольца нибелунга", которые будут стартовать в 18:00) и будут доступны на сайте в течение 24 часов. Предварительная программа:



-17 марта – "Три сестры" Петера Етвеша;

-18 марта – "Валькирия" Вагнера;

-19 марта – "Фальстаф" Верди;

-20 марта – "Тоска" Пуччини;

-21 марта – "Золушка" Россини;

-22 марта – "Зигфрид" Вагнера;

-23 марта – "Тоска" Пуччини;

-24 марта – "Любовный напиток" Доницетти;

-25 марта – "Золушка" Россини;

-26 марта – "Тоска" Пуччини;

-27 марта – "Свадьба Фигаро" Моцарта;

-28 марта – "Сумерки богов" Вагнера;

-29 марта – "Ромео и Джульетта" Гуно;

-30 марта – "Свадьба Фигаро" Моцарта;

-31 марта – "Любовный напиток" Доницетти;

-1 апреля – "Женщина без тени" Рихарда Штрауса.



"Кармен" Бизе в постановке Мартина Кушея с Анитой Рачвелишвили и Майклом Фабиано, которую на днях показали в Staatsoper Unter den Linden при пустом зале, можно посмотреть по ссылке: tiny.cc/zi1blz

Teatro Comunale Bologna открыл доступ к постановке "Севильского цирюльника" Россини в режиссерской версии Джованни Диспенци с Бруно Пратико и украинским басом Emil Abdullaiev: tiny.cc/x02blz

Ooppera & Baletti (Финская государственная опера) провела трансляцию "Дон Жуана" Моцарта, которую можно просмотреть по ссылке: tiny.cc/ts3blz



Rossini Opera Festival в Пезаро показывает серию записей спектаклей предыдущих лет:



-18 марта – "Зельмира" (2009);

-21 марта – "Сигизмондо" (2010);

-24 марта – "Аделаида Бургундская" (2011);

-27 марта – "Моисей в Египте" (2011);

-30 марта – "Кир в Вавилоне" (2012);

-2 апреля – "Матильда ди Шабран" (2012).



Все оперы будут транслироваться в 21:30 по Киеву на сайте www.rossinioperafestival.it

Teatro La Fenice выкладывает полные записи спектаклей на своем youtube-канале tiny.cc/vcaclz. Уже опубликована "Дон Карлос" Верди в постановке Роберта Карсена tiny.cc/cfaclz и "Дорилла в Темпе" Антонио Вивальди в постановке Фабио Черези tiny.cc/gjaclz.

Bayerische Staatsoper тоже имеет подарок для опероманов. По ссылке operlive.de/judith/ до 26 марта можно посмотреть "Юдифь": концерт для оркестра и "Замок Герцога Синяя Борода" Бартока в постановке Кэти Митчелл под руководством украинской диригентки Оксаны Линив с Джоном Лундгреном и Ниной Стемме.

До 28 марта вы можете посмотреть "Трубадура" Верди в постановке Оливье Пи с Йонасом Кауфманном и Аней Хартерос: operlive.de/trovatore/.

Полный перечень трансляций из Мюнхена: tiny.cc/ec6blz.