В ОРДЛО пропустят, но обратно не выпустят

Правозащитники подняли вопрос о дискриминации вынужденных переселенцев. Они обращают внимание что, как показал карантин, при пересечении линии разграничения регистрация на мирной территории Украины, указанная в справке вынужденного переселенца, не равноценна аналогичной регистрации в паспорте.



«Мы предупреждаем всех граждан Украины, что на период карантина украинцы с указанной в паспорте пропиской на оккупированной территории и со справкой переселенца (или же без таковой) могут пересечь линию разграничения, следуя к своему месту прописки, но обратно — на мирную территорию — их не пропустят до окончания карантина»,

«По каждому случаю форс-мажора — как-то смерть близкого человека, например, при наличии документа, подтверждающего данные обстоятельства, вопрос о пропуске через линию разграничения будет решать командование ООС»,

«Просмотрела все официальные украинские сайты. Нигде ни слова про идентификацию в „Ощадбанке“. Хотела написать на горячую линию, а там надо указывать действующий телефон. Не стала этого делать. Телефон привязан к банковской карточке, блокируют еще быстрее на опережение, рассказала мне соседка. Так что оставят нас без пенсии»,

«Как мне теперь передадут лекарство, которое в Донецке втрое дороже, чем в Мариуполе?»

«Родители уже ждут внука в Бахмуте, взяли билеты на поезд. У внука есть и украинский паспорт и справка переселенца, но прописан-то он здесь, в Горловке. Боюсь, не пропустят».

«А если я была на похоронах в Макеевке, а теперь возвращаюсь обратно в Днепр, где живу уже почти шесть лет, по адресу, который указан в справке переселенца, то меня, получается, не пропустят? А мне на работу надо!»

— заявил Игорь Лизогуб, пресс-офицер Госпогранслужбы в районе операции Объединных сил.По его информации, на период карантина граждан, зарегистрированных на мирной территории, если они возвращаются к месту прописки из ОРДЛО, на мирную территорию пропустят даже в том случае, если у них выявлены признаки острого респираторного заболевания — в таких случаях их передадут медикам. На оккупированную территорию граждан с указанной в паспорте пропиской на мирной территории не пропустят.— подчеркнул Игорь Лизогуб.Люди, следующие через линии разграничения, отмечают, что очереди на КПВВ уменьшились в разы. Во-первых, потому что в ОРДЛО приняты «ответные меры».Во-вторых, не решен вопрос о верификации в банке, которую пенсионеры должны проходить раз в полгода, и также для получателей пенсий и пособий остался невыясненным вопрос о том, а будут начисляться выплаты в период карантина или же им придется заново восстанавливать свои пенсии и пособия. При этом в целевых группах, мониторящих ситуацию с пересечением линий разграничения с ОРДЛО, пишут о том, что люди даже опасаются звонить на горячие линии:— пишет пенсионерка из Кировска (ОРЛО).И, в-третьих, решение о карантинных мероприятиях на линиях разграничения было принято в выходные дни и застало многих людей врасплох:— пишут жители Донбасса в социальных сетях.