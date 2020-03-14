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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Сумской области столкнулись автобусы

Категория: Новости / Происшествия

В Сумской области столкнулись автобусы

В Сумской области возле села Постольное произошла смертельная авария – после столкновения автобуса и микроавтобуса погибли водитель и двое пассажиров. Авария произошла утром 16 марта, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Столкнулись Renault Traffic и рейсовый автобус. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира мини-буса",
 – заявили копы.
На месте происшествия работали медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты – они устанавливали причины и обстоятельства аварии, а также общее количество потерпевших.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как во Львове шофер, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.


Источник: СЕГОДНЯ



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