"Слуги народа" требуют уволить Сивохо

Группа депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" просит секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо. Соответствующее обращение они направили 16 марта, сообщает на своей странице в Facebook нардеп Егор Чернев.

Обращение направлено от имени самого Чернева, а подписали его также Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Цыба, Игорь Василив, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондарь, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

Депутаты считают, что публичная деятельность Сивохо создает обеспокоенность в обществе, создает политическое напряжение, дискредитирует президента Владимира Зеленского и прямо вредит национальным интересам Украины.