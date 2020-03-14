Владимир Остапчук снова высказался о разводе

Известный телеведущий Владимир Остапчук, удививший ироничным клипом о тяготах отцовства, снова высказался о разводе. Он не считает разрыв с Еленой Войченко трагедией и выразил удивление, почему всех так взволновала эта тема.
«Развод — это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос — зачем его тянуть дальше?» «Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале „Украина“ или тем, что провел Евровидение. Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе», — сказал Владимир Остапчук в интервью каналу «Украина».
Он добавил, что сейчас нормально общается с бывшей супругой и проводит время с детьми.
Обсуждать личную жизнь телеведущий не намерен и не желает отвечать на вопросы о новой избраннице. Ведущая Мария Мельник откровенно спросила у мужчины, платит ли он алименты, однако отвечать на этот вопрос Владимир не захотел.