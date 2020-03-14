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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Владимир Остапчук снова высказался о разводе

Категория: Новости

Владимир Остапчук снова высказался о разводе

Известный телеведущий Владимир Остапчук, удививший ироничным клипом о тяготах отцовства, снова высказался о разводе. Он не считает разрыв с Еленой Войченко трагедией и выразил удивление, почему всех так взволновала эта тема.
«Развод — это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос — зачем его тянуть дальше?» «Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале „Украина“ или тем, что провел Евровидение. Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе», — сказал Владимир Остапчук в интервью каналу «Украина».
Он добавил, что сейчас нормально общается с бывшей супругой и проводит время с детьми.

«Мы нормально общаемся, я бываю у детей. Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко»,
— сказал Остапчук программе «Зірковий шлях»
Обсуждать личную жизнь телеведущий не намерен и не желает отвечать на вопросы о новой избраннице. Ведущая Мария Мельник откровенно спросила у мужчины, платит ли он алименты, однако отвечать на этот вопрос Владимир не захотел.
«Мы не говорим на эту тему»,
 — заявил Остапчук. Но Мария Мельник уточнила, что люди обсуждают этот вопрос, на что шоумен ответил:
«Пусть обсуждают. Мне очень приятно, что людям интересна моя личная жизнь».


Источник: ФАКТЫ



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