Владимир Остапчук снова высказался о разводе

Известный телеведущий Владимир Остапчук, удививший ироничным клипом о тяготах отцовства, снова высказался о разводе. Он не считает разрыв с Еленой Войченко трагедией и выразил удивление, почему всех так взволновала эта тема.

«Развод — это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос — зачем его тянуть дальше?» «Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на канале „Украина“ или тем, что провел Евровидение. Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе», — сказал Владимир Остапчук в интервью каналу «Украина».

Он добавил, что сейчас нормально общается с бывшей супругой и проводит время с детьми.



«Мы нормально общаемся, я бываю у детей. Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко»,

«Мы не говорим на эту тему»,

«Пусть обсуждают. Мне очень приятно, что людям интересна моя личная жизнь».

— сказал Остапчук программе «Зірковий шлях»Обсуждать личную жизнь телеведущий не намерен и не желает отвечать на вопросы о новой избраннице. Ведущая Мария Мельник откровенно спросила у мужчины, платит ли он алименты, однако отвечать на этот вопрос Владимир не захотел.— заявил Остапчук. Но Мария Мельник уточнила, что люди обсуждают этот вопрос, на что шоумен ответил: