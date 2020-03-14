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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Microsoft создала сайт о коронавирусе

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Microsoft создала сайт о коронавирусе

Корпорация Microsoft запустила сайт с информацией о пандемии коронавируса. Об этом сообщает онлайн-портал naked-science.
На сайте о коронавирусе размещена карта с данными о распространении вируса SARS-CoV-2, а также актуальные данные о числе инфицированных. Сайт размещен в домене Bing.
Кроме того, на портале собраны данные из таких источников, как Всемирная организация здравоохранения, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.
Также на сайте собрана информация о количестве заболевших, умерших и выздоровевших людей. Информацию можно посмотреть также по странам. Как считают в Microsoft, карта должна помочь снизить уровень дезинформации о коронавирусе.


Источник: БУКВЫ



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