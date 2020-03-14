Microsoft создала сайт о коронавирусе

Корпорация Microsoft запустила сайт с информацией о пандемии коронавируса. Об этом сообщает онлайн-портал naked-science.

На сайте о коронавирусе размещена карта с данными о распространении вируса SARS-CoV-2, а также актуальные данные о числе инфицированных. Сайт размещен в домене Bing.

Кроме того, на портале собраны данные из таких источников, как Всемирная организация здравоохранения, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Также на сайте собрана информация о количестве заболевших, умерших и выздоровевших людей. Информацию можно посмотреть также по странам. Как считают в Microsoft, карта должна помочь снизить уровень дезинформации о коронавирусе.