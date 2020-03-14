Почти 1800 украинцев за границей просят дипучреждения помочь вернуться в Украину

Почти 1800 украинцев за границей обратились за помощью в посольства и консульства, чтобы вернуться в Украину. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"У нас официально в посольствах и консульствах зарегистрировались 1791 человек, которые попросили помочь им выехать из стран их пребывания",

"Туроператоры, которые так героично свезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны вернуть граждан назад. Мининфраструктуры будет с ними работать, чтобы находить для них специальную модель... Но не удастся туроператорам переложить этот груз полностью на государство. Мы будем всем помогать, и проблему украинцев в Египте будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал",

- сообщил он. По его словам, сейчас правительство составляет полную картину, где находятся украинцы за границей и анализирует, как помочь им вернуться домой. Речь идет о модели, позволяющей вывозить людей самолетом.Также ведутся переговоры о транзите украинских граждан, застрявших на границах европейских стран. Планируется собирать людей в группы - например, в одну группу желающих покинуть Испанию и Португалию.Кулеба отметил, что с лайнера Grand Princess сегодня возвращаются 35 членов экипажа, которым до этого судовладелец запрещал покидать судно.Говоря о туристах в Египте, Кулеба сообщил, что в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, чтобы сформировать цельную картину, кто где находится.- подчеркнул министр.