Громкий скандал в университете имени И.И. Мечникова

Студенты Одесского национального университета имени И.И. Мечникова оказались в безвыходном положении, когда стало известно, что они должны в срочном порядке покинуть общежития вуза. Иногородние студенты вынуждены уезжать в разные регионы страны. Неожиданная поездка домой сопряжена с еще большей вероятностью заболеть.

SOS!!! Прошу срочного вмешательства Одеська обласна державна адміністрація, Міністерство освіти і науки України, Средств массовой информации!

Сегодня студентам, проживающим в общежитии Одесского национального университета, сообщили о том, что в связи к коронавирусом они должны освободить общежитие. Основание - приказ ректора. В общежитии дети из других городов! Что они должны делать?! Садиться в поезда и ехать домой? Это в то время, когда Министерство здравоохранения просит ограничить передвижение между городами? - написала Елена Лебеденко на своей странице в Facebook.

В связи с объявлением карантина мы все оказались заложниками хаотичных и не продуманных действий властей.