В общественный транспорт Одессы не будут пускать пассажиров без масок

Одесский горсовет обратился к горожанам со срочным сообщением о порядке ограничения в работе общественного транспорт и допуска в него пассажиров. Подписано распоряжение мэра, согласно которому со вторника, 17 марта 2020 года, в Одессе начинает действовать ограничение работы общественного транспорта. Отмечается, что делается это в соответствии с обращением президента Украины и учитывая решение (протокол № 3 от 16.03.2020 г.) городской комиссии по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Так, в местные троллейбусы, трамваи и маршрутки перестанут пускать пассажиров без защитных масок. При этом ни городское руководство, ни руководство страны, похоже, не волнуется, что в аптеках города (и не только в Одессе) эти самые маски отсутствуют напрочь, либо цены на них неоправданно завышены.

Отмечается, что городские власти просят не создавать массовое скопление людей и соблюдать дистанцию в 1−1,5 метра с целью предупреждения и недопущения распространения острой инфекции СOVID-19 в городе.

С этой же целью в троллейбусы, трамваи и автобусы будут пускать по 20 пассажиров, а в маршрутные такси — до 20 пассажиров. Исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках).