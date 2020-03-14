В Запорожской области женщина «заминировала» полицейские участки

В Энергодаре Запорожской области правоохранители задержали женщину по подозрению в ложном сообщении о минировании Энергодарского отдела полиции и Днепрорудненского отделения полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
По информации правоохранителей, вследствие оперативно-розыскных мероприятий, работники группы реагирования патрульной полиции установили, что ложное сообщение сделала жительница города Энергодар 1993 года рождения. Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается досудебное расследование.