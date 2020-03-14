В Запорожской области женщина «заминировала» полицейские участки

В Энергодаре Запорожской области правоохранители задержали женщину по подозрению в ложном сообщении о минировании Энергодарского отдела полиции и Днепрорудненского отделения полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"14 марта в Энергодарский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Запорожской области от неизвестной женщины поступило сообщение о заминировании Энергодарского отдела полиции и Днепрорудненского отделения полиции. Во время тщательной проверки работниками взрывотехнической управления, взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено»,

- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, вследствие оперативно-розыскных мероприятий, работники группы реагирования патрульной полиции установили, что ложное сообщение сделала жительница города Энергодар 1993 года рождения. Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

«В который раз обращаемся к гражданам, звонить в экстренные службы, когда действительно необходима помощь. Ведь на каждое сообщение о совершенном правонарушении, преступление или происшествии задействуется большое количество личного состава специальных служб. Поэтому выезжая на ложные сообщения правоохранители, врачи или спасатели могут не успеть вовремя оказать помощь тем, кто реально в ней нуждается»,

- отметили в полиции.