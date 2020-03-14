В Нидерландах из-за коронавируса отменили съемки визиток Евровидения-2020. Они обычно снимаются в принимающей стране, хотя иногда участники записывают ролики в своей стране. Как сообщает wiwibloggs, в этом году планировалось снять видеооткрытки всех участников (41) в Нидерландах.

Ранее две страны уже отменили записи визиток - Израиль и Литва. Но по мере того, как все больше и больше правительств закрывают свои границы, было принято решение совсем отменить съемки. Кроме того, традиционный ежегодный концерт участников Евровидения не состоится.

Ранее мэр принимающего города Ахмед Абуталеб заявил, что скорее всего окончательное решение будет принято в первых числах апреля – незадолго до начала строительства сцены конкурса. Старт работ намечен на 5-6 число. Пока подготовка ведется согласно плану. К примеру, уже все страны-участницы представили свои конкурсные песни.



