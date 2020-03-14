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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Новый генпрокурор обещает быстрые "посадки"

Категория: Новости / Политика

Новый генпрокурор обещает быстрые "посадки"

Новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала не тянуть с посадками топ-чиновников, если будет возможно завершать громкие уголовные производства. Об этом она заявила, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
Так, депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий спросил ее, гарантирует ли она отсутствие политических преследований.

"Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной Рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной Рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме",
 – заявила Венедиктова.
В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский спросил, будут ли расследованы и подписаны подозрения относительно Порошенко и дело Стерненко.
"Все, что может быть быстро и законно завершено – будет быстро и законно завершено. Быстро будут приняты решения",
 – ответила новый генпрокурор.
Как стало известно ранее, 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Руслан Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.
В то же время в "Слуге народа" заявляли, что главная претензия к Рябошапке – не реформа прокуратуры, а отсутствие посадок. Главная претензия – то, что он не обеспечил работу очень важного органа.


Источник: СЕГОДНЯ



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