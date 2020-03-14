Время истекло, что будет дальше с Дорофеевой и Позитивом

В конце мая стартует прощальный тур группы “Время и Стекло” по тринадцати городам Украины. Для коллектива, который еще недавно собрал почти полный столичный Дворец спорта и стал самой популярной украинской группой в YouTube, объяснения из разряда - мы устали, переросли и остаемся друзьями, звучат наивно. Тем более, что слухи о том, что проект хотят закрыть, начали ходить еще два года назад.

Битое стекло

Самое логичное объяснение распада группы заключается в том, что “Время и Стекло” начали терять популярность. Первый сольник во Дворце спорта хоть и рекламировался в прошлом году громко, но аншлага на нем не было. Кроме этого, уже два последние года их клипы перестали быть вирусными.

Артисты, привыкшие к сотням миллионов просмотров, теперь вынуждены радоваться уже десяткам миллионов. Можно много говорить о том, что есть клипы удачные и не очень, есть творческие кризисы и неожиданные взлеты. Но то, что их прощальный клип “Время истекло” за неделю просмотрен чуть меньше, чем 3 млн раз, а прощальный концерт назначен не на стадионе или во Дворце спорта, а в пафосном дворце “Украина”, который вмещает гораздо меньше зрителей, не могут говорить о том, что у них все сложилось очень успешно.

По нашей информации, над роспуском проекта в продюсерском центре MOZGI Entertainment начали задумываться еще два года назад. Но появление удачной песни и клипа “Тролль”, у которой сейчас 168 млн просмотров, а вдобавок еще и “Е, Бой” продлили им жизнь. Тем не менее, проект начал скатываться и чтобы он не превратился в непонятное образование, когда спустя годы неюные Надя и Леша пытаются развлекать подростков, было решено объявить прощальный тур. Это принесет больше денег, чем стандартное обычное турне.

Хотя никто не исключает, что Надя Дорофеева попросилась у своих продюсеров в продолжительный отпуск, чтобы заняться семьей и родить Дантесу маленьких Сашу и Оксану. Но перед этим всем нужна подушка безопасности. Правда, слухи о ее беременности пока не подтверждаются.

Откажет мужу и отправиться за Каменских

По мнению сторонних продюсеров, в 2021 году нас ждет появление нового сольного проекта ДоДо – правда, сценическое имя может поменяться. За десять лет работы в “Время и Стекло” Дорофеева доросла до этого. Например, она стала самой популярной блогершей среди всех проектов продюсерского центра. Сейчас у нее 4,8 млн подписчиков в Instagram. В то время как у Насти Каменских – 4,7 млн подписчиков, у Потапа – 1,7 млн, а у Позитива – 645 тыс. Кроме этого, у нее больше всех дуэтов на стороне – с Monatik и Скриптонитом.

Вопрос только в том, в каком направлении дальше она будет раскручиваться. Многие считают, что Потап и Ирина Горовая как продюсеры протаптывают дорожку на португальский и латиноамериканский рынки не только для Насти Каменских, но и для Нади. Им удалось добиться того, что песня NK – Elefanto попала в список рекомендованных Shazam. То есть некоторый опыт у них для работы там уже есть.

Сольная раскрутка не исключает, что на одном из этапов Надя, наконец-то, запишет совместную песню с мужем – Владимиром Дантесом. Этого от них ждут многие поклонники. В то, что одна совместная композиция постепенно перерастет в дуэт, мало кто верит. Тем более, что не только украинский, но и мировой опыт показывает, что семейные проекты губительны – распадается либо проект, либо семья. Немногие такие поющие семьи устояли. Среди них – чета Светланы и Виталия Билоножко, но вряд ли их судьба выглядит сейчас сильно привлекательной.

Куда исчезнет Позитив

Большинство полагает, что он мирно себе окопается в проекте Mozgi. Какое-то время он действительно продолжит там выступать и писать для этого проекта песни. Но, как рассказывают организаторы концертов и корпоративов, эта группа всегда продавалась в нагрузку к лидер-проекту – Потапу и Насте, “Время и Стекло” или Потапу, как ведущему корпоратива. Вряд ли популярному артисту захочется оставаться просто бонусом.

Но сольной карьеры от Позитива никто не ждет. Он недостаточно харизматичен – ведущей во “Время и Стекло” была Надя. Например, почти все запомнили, как зовут солистку группы. А вот то, что Позитива зовут Алексей Завгородний до сих пор выучили немногие.

Так что его появление на сцене будет большой редкостью. Многие считают, что он своеобразный приемник Потапа в продюсерском центре. Позитив лучше ориентируется в молодежной музыке, многие хиты два Алексея написали совместно, а значит он, скорее всего, будет развиваться как создатель и продюсер своих проектов. Со временем они, возможно, станут лидерами MOZGI Entertainment, где во главе по-прежнему будут Потап и Ирина Горовая.

Вместе же Дорофееву и Позитива можно будет увидеть лет через десять, когда продюсерскому центру захочется сделать реюнион своих главных проектов, когда они поднимутся в цене. В этом случае вполне возможен совместный тур Потапа и Насти вместе с “Время и Стекло”.