В Днепропетровской области ребенка раздавило бетонной плитой

В селе Варваровка Юрьевского района (Днепропетровская область) бетонные плиты недостроенного дома упали на 28-летнего мужчину и 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям поступило сообщение, что на территории недостроенного дома произошло разрушение конструкции, в результате чего пострадали 2 человека.

Чрезвычайники прибыли на место ЧП и выяснили, что предварительно произошло падение двух плит перекрытия между первым и вторым этажом дома.



«В результате падения плит погиб мальчик 2007 года рождения и прижало ногу мужчине 1992 года рождения»,

- говорится в сообщении.С помощью двух телескопических погрузчиков спасатели подняли железобетонною плиту и освободили потерпевшего мужчину.Мужчина госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия левой ноги, травматическая ампутация нижней конечности".К месту происшествия было привлечено четыре человека личного состава и одна единица спецтехники.