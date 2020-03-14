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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Днепропетровской области ребенка раздавило бетонной плитой

Категория: Новости / Происшествия

В Днепропетровской области ребенка раздавило бетонной плитой

В селе Варваровка Юрьевского района (Днепропетровская область) бетонные плиты недостроенного дома упали на 28-летнего мужчину и 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям поступило сообщение, что на территории недостроенного дома произошло разрушение конструкции, в результате чего пострадали 2 человека.
Чрезвычайники прибыли на место ЧП и выяснили, что предварительно произошло падение двух плит перекрытия между первым и вторым этажом дома.

«В результате падения плит погиб мальчик 2007 года рождения и прижало ногу мужчине 1992 года рождения»,
 - говорится в сообщении.
С помощью двух телескопических погрузчиков спасатели подняли железобетонною плиту и освободили потерпевшего мужчину.
Мужчина госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия левой ноги, травматическая ампутация нижней конечности".
К месту происшествия было привлечено четыре человека личного состава и одна единица спецтехники.


Источник: АиФ



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