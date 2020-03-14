Экс-президент Евросовета призвал не забывать о домашних животных из-за коронавируса

Экс-президент Европейского совета и польский чиновник Дональд Туск призвал не забывать о домашних питомцах в условиях коронавируса, отметив, что ни не являются переносчиками инфекции. Об этом он написал на личной странице в Instagram.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии не стоит забывать о помощи нуждающимся, солидарности, сознательной гражданской позиции и самодисциплине.



“Давайте будем оставаться людьми в отношении к домашним животным. Помните: ваши собаки и кошки не заражаются вирусом! Не оставляйте их”,

– написал Туск.