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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Экс-президент Евросовета призвал не забывать о домашних животных из-за коронавируса

Категория: Новости

Экс-президент Евросовета призвал не забывать о домашних животных из-за коронавируса

Экс-президент Европейского совета и польский чиновник Дональд Туск призвал не забывать о домашних питомцах в условиях коронавируса, отметив, что ни не являются переносчиками инфекции. Об этом он написал на личной странице в Instagram.
Он подчеркнул, что в условиях пандемии не стоит забывать о помощи нуждающимся, солидарности, сознательной гражданской позиции и самодисциплине.

“Давайте будем оставаться людьми в отношении к домашним животным. Помните: ваши собаки и кошки не заражаются вирусом! Не оставляйте их”,
– написал Туск.


Источник: БУКВЫ



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