Переносчиками коронавируса могут быть домашние животные

Чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем. Однако при определенных обстоятельствах переносчиками могут быть и животные. Хотя сами братья наши меньшие новым коронавирусом не заражаются – рассказали специалисты ветеринарного центра «Фаворит».

Анна Чеботарёва, главврач ветеринарного центра «Фаворит»:

Нынешний коронавирус, который был найден в конце декабря, он действительно является очень опасным как для людей, так и для животных, домашних имею в виду. Не доказано, что он переносится домашними животными, но для диких животных, в том числе для летучих мышей, имеется публикация о том, что он действительно переносится и животными тоже.

Можно спрогнозировать такую ситуацию – зараженный человек погладил домашнее животное, вирус попал на шерсть, другие люди вскоре также погладили животное и заразились. Поэтому профилактические меры сегодня актуальны, как никогда, отмечает специалист.

Люди просто обязаны мыть руки с мылом, как минимум, не меньше 30 секунд. Обращать внимание на то, что они после мытья рук должны обязательно дезинфицировать свои руки и, безусловно, конечно же соблюдать все меры предосторожности относительно себя и относительно окружающих. То есть, самоизоляция человека до выяснения есть у него коронавирус или нет. Обязательны также гигиенические процедуры, говорит врач.

Такие, как душ, хотя бы 2 раза в день, потому что он тоже на одежде, он может находиться на теле. Безусловно определённые моменты в плане стирки, то есть, не меньше температура, чем 60 - 70 градусов. Особенно для тех людей, у которых есть маленькие дети.

Животные также могут заразиться коронавирусом, однако не тем штаммом, который опасен для человека – говорят специалисты.

Татьяна Авербух, врач ветеринарной медицины:

У животных это было, есть и будет. То есть, они отличаются тем, что кошки, у них свой штамм коронно вируса. Собаки, у них свой штамм коронно вируса. Кошки заразить собаку своим штаммом не могут. У кошек коронно вирус разделяется на несколько, то есть, это вирусный перитонит, воспалительный процесс брюшины и кишечный вирус. То есть, это тоже один из штаммов короновируса.

Хозяева кошек должны обратить внимание на такие симптомы. Проявляется это расстройством прожилками крови. Люди обращаются в клинику, начинают диагностировать делают определённый ряд исследований и выявляют, что,да, такое есть. Это может передаться в утробе от матери к ребенку. Так же само они могут заражаться. У собак свой штамм коронавируса, напоминает специалист.

Это один из штаммов «инвитте» – заболевание желудочно - кишечного тракта. Так же само, это было есть и будет и самый разгар это будет ближе к потеплению, сейчас ещё не так жарко. Вот уже когда температура воздуха будет составлять 15 -18 градусов она будет держаться, те животные, которые не привиты, у них очень высокий риск заболеть.

Как и люди, животные болеют независимо от возраста, рассказывает ветеринар.

В основном болеют щенки чаще. Но животные в зрелом возрасте также могут болеть, им перенести заболевание вирусного происхождения в разы сложнее. Потому что уже иммунитет не тот, есть какие -то сопутствующие хронические заболевания. И для собак, и для кошек есть вакцина против коронавируса, говорит Татьяна Авербух

Специальная вакцина. То есть собак прививают раз в год пожизненно. У каждого, конечно, разное мнение у врачей, но я своих пациентов прививаю даже им 15, но в 15 лет тоже прививаются, даже если у неё заболевание сердечно-сосудистой системы и она на препаратах, она всё - равно ходит на вакцинацию, регулярно.

Стопроцентной гарантии не даёт ни какая вакцина, тем не менее прививки своим домашним питомцам надо делать обязательно – напоминают врачи.