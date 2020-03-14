Ученые нашли 139 новых соседей Плутона и приблизились к открытию Девятой планеты

Список соседей Плутона стал значительно длиннее, что потенциально увеличивает шансы ученых отыскать Девятую планету.

Согласно новому исследованию, астрономы обнаружили 139 "малых планет" – небольших объектов, вращающихся вокруг Солнца, которые не являются официально ни планетами, ни кометами. Они находятся на задворках Солнечной системы за пределами орбиты Нептуна и называются транснептуновыми объектами (TNO). По словам исследователей, новые данные составляют почти 5% от нынешнего списка транснептуновых объектов, в который входят около 3 тыс. подобных объектов.

Малые планеты были найдены в ходе изучения данных, собранных международной группой по изучению темной энергии (DES) в первые четыре года ее работы, с 2013 по 2017 годы. DES изучает небо с помощью 520-мегапиксельной камеры темной энергии, которая установлена на 4-метрововм телескопе имени Виктора Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Главной целью DES является выяснить, что из себя представляет темная энергия, которая как считается, ответственная за ускоряющееся расширение Вселенной. Но как показала практика, сверхчеткие снимки DES имеют и ряд других применения, включая обнаружение небольших объектов в нашей собственной солнечной системе.