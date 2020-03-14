Евро-2020 по футболу перенесли

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы 2020 года на год. Об этом сообщают футбольные ассоциации европейских стран.

Чемпионат Европы, который должен был стартовать 12 июня в 12 городах Европы, будет перенесен на 2021 год. Ориентировочное начало турнира – 11 июня.

СМИ сообщают, что УЕФА потребует от клубов и лиг компенсацию в размере 300 млн евро за перенос Евро-2020.

При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

Как известно, Евро-2020 впервые в истории должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

Напомним, на прошлой неделе УЕФА приостановил еврокубки.