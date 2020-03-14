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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Волынский суд оставил под стражей АТОшника, которого подозревают в сотрудничестве с разведкой РФ

Категория: Новости

Волынский суд оставил под стражей АТОшника, которого подозревают в сотрудничестве с разведкой РФ

Апелляционный суд Волынской области оставил под стражей бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Его подозревают в участии в агентурной сети Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Мужчину задержали 4 марта 2020 года во время пересечения государственной границы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что завербованный российскими спецслужбами мужчина привлек пророссийски настроенных жителей области, чтобы собирать и передавать данные о военных объектах, которые находятся на Волыни. Он также докладывал в ГРУ об участниках АТО / ООС,
 - говорится в сообщении.
Бывшего воина АТО обвинили в государственной измене по части 1 статьи 111. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд первой инстанции отправил его в СИЗО на 60 дней, но нанятый адвокат подал апелляцию. Апелляционный суд учел доводы прокуратуры и не стал изменять ранее принятое решение.


Источник: КП в Украине



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