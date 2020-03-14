В оккупированном Крыму будут отправлять на карантин приезжающих с Украины

Подконтрольные России власти Крыма намерены после 18 марта отправлять на карантин жителей полуострова, которые будут приезжать с материковой части Украины. Об этом 17 марта сказал спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов».



«Будет порядок, который будет означать, что если ты будешь приезжать (с материковой Украины), то ты попадаешь в карантин, даже если ты крымчанин и возвращаешься сюда, то тебя автоматически пускают в карантин. Въезд для украинцев запрещен без карантина, без всего. Для всех остальных, кто хочет выехать, – пожалуйста, выезжайте, но вы должны знать, что без карантина обратно вы не въедете»,

– сказал Константинов.До этого Константинов сообщил, что предположительно с полуночи 18 марта со стороны Крыма полностью закроют пропуск через админграницу полуострова с Херсонской областью.Напомним, что Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц 17 марта сообщило, что пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью временно ограничен до 3 апреля.