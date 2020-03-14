 
Информация к новости
  • Просмотров: 64
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Больная короновирусом Ольга Куриленко рассказала, почему отказалась от больницы

Категория: Новости

Больная короновирусом Ольга Куриленко рассказала, почему отказалась от больницы

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко инфицирована коронавирусом. Девушка Бонда на данный момент находится в собственном доме Лондона, но так и не была госпитализирована после положительного результата теста на вирусную болезнь.
На своей странице в Instagram Ольга Куриленко объяснила, почему осталась дома, а не отправилась в больницу. Актриса информирует врачей о состоянии своего здоровья. Знаменитость не поехала в госпиталь, поскольку они переполнены.

"Почему я не в больнице? Потому что больницы полны, и они принимают только пациентов, которые борются за жизнь, если я правильно понимаю. Мне сказали, что, если мне станет хуже – тогда вызывать скорую помощь. Где я подхватила коронавирус? Невозможно знать. Это может быть где угодно. Я могла прикоснуться к ручке такси и так инфицироваться. Он живет на поверхностях! Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась",
 – пояснила Ольга Куриленко.


Источник: СЕГОДНЯ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать