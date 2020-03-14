 
Информация к новости
  • Просмотров: 58
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Готовятся спецрейсы для эвакуации украинцев

Категория: Новости

Готовятся спецрейсы для эвакуации украинцев

Министерство инфраструктуры работает над подготовкой специальных рейсов, авиа и железнодорожного сообщения для того, чтобы забрать украинцев из Чехии, Германии и Польши. Об этом сегодня заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Мы будем из Чехии, Германии и Польши возвращать граждан. Сейчас мы обсуждаем организацию спецрейсов для возвращения наших граждан, в том числе железнодорожным сообщением»,
 − заявил Владислав Криклий.
Он отметил, что также для эвакуации граждан из указанных стран будут подготовлены специальные авиарейсы.
Министр инфраструктуры обратился к украинцам с просьбой зарегистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины «ДРУГ» для того, чтобы консульские службы могли сформировать списки желающих эвакуироваться.


Источник: АиФ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать