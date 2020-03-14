Готовятся спецрейсы для эвакуации украинцев

Министерство инфраструктуры работает над подготовкой специальных рейсов, авиа и железнодорожного сообщения для того, чтобы забрать украинцев из Чехии, Германии и Польши. Об этом сегодня заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



«Мы будем из Чехии, Германии и Польши возвращать граждан. Сейчас мы обсуждаем организацию спецрейсов для возвращения наших граждан, в том числе железнодорожным сообщением»,

− заявил Владислав Криклий.Он отметил, что также для эвакуации граждан из указанных стран будут подготовлены специальные авиарейсы.Министр инфраструктуры обратился к украинцам с просьбой зарегистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины «ДРУГ» для того, чтобы консульские службы могли сформировать списки желающих эвакуироваться.