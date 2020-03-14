 
Информация к новости
  • Просмотров: 91
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Укргазбанк работает в обычном режиме и полностью безопасен для клиентов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Укргазбанк работает в обычном режиме и полностью безопасен для клиентов

Все отделения государственного Укргазбанка работают в штатном режиме и без каких-либо ограничений для клиентов. Об этом рассказал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, сообщает пресс-служба банка.

"Вся наша филиальная сеть работает в обычном режиме, без ограничений для доступа клиентов или их запросов. Единственное отличие – меньшее количество клиентов в отделениях, мы, естественно, связываем с эффективностью коммуникаций с людьми в период опасности распространения пандемии коронавируса",
 – рассказал Шевченко.
По его словам, для каждой ответственной компании самое главное – это здоровье и безопасность всех ее сотрудников и клиентов.
"Сейчас наше государство принимает все необходимые меры для этого и мы объединяем наши усилия чтобы противодействовать этой угрозе",
 – отметил Шевченко.
Он также сообщил, что в Укргазбанке все работают спокойно и ответственно, а по возможности – дистанционно.
Кроме того, Кирилл Шевченко отметил, что в последнее время наблюдается большее количество инструментов использования продуктов и услуг, таких как мобильное приложение Экобанк онлайн, корпоративный сайт или услуги Контакт-центра банка (0800-309-000).
В то же время банкир отметил, что предусмотрены все меры безопасности и для тех украинцев, которые будут посещать отделения Укргазбанка: все помещения банка регулярно и тщательно дезинфицируются, все посетители проверяются на наличие повышенной температуры и обеспечиваются надежными средствами дезинфекции рук, а все сотрудники банка полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.


Источник: ФОКУС



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать