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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сегодня из Австрии в Украину вылетит рейс с украинцами, - МИД

Категория: Новости

Сегодня, 18 марта, в Украину из Австрии вылетит рейс с украинцами, которые не смогли вылететь из этой страны раньше. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины в Facebook.

“В 9:50 авиалинии Austrian Airlines отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании”, — говорится в сообщении.

“Также на самолет есть около 70 билетов, которые поступят в продажу. Для тех, кто застрял в Вене не по вине австрийских авиалиний, билет обойдется в 493 евро. Дорого, конечно, но зато гарантировано возвращение завтра утром домой”, — добавляется в сообщении.￼

В пресс-службе отметили, что в четверг ожидается чартерный рейс. "Посольство Украины в Республике Австрия 18 марта сообщит относительно того, где приобрести билеты на этот рейс. “Цена будет 149 евро”, — говорится в сообщении.


Источник: 112.ua



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