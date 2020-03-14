«Седьмой километр» закрывается на карантин

Крупнейший в стране и Европе промтоварный рынок «Седьмой километр», что под Одессой, все же решили закрыть на карантин в связи с пандемией нового коронавируса. Соответствующий приказ подписал директор ООО «Промтоварный рынок», передает «Думская».

Администрация промтоварного рынка вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей... Исключение составят те службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации,

— говорится в сообщении на сайте предприятия.

Администрация рынка утверждает, что не располагает полномочиями вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателей, но призывает их соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета министров.

В сообщении «Седьмого» подчеркивается, что Кабмин ввел запрет на работу субъектов хозяйствования, которые осуществляют торговое и бытовое обслуживание населения.

При этом говорится, что доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

Ежедневная дезинфекция общественной территории рынка продолжится, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Еще 13 марта администрация сообщала, что рынок будет работать в обычном режиме. Там работает около 60 тысяч человек, а количество посетителей может достигать 200 тысяч.