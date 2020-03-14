В мире выздоровели почти 83 тысячи человек, зараженных коронавирусом

Об этом сообщает Укринформ со ссылкий на Worldometer.
Коронавирус затронул 166 стран по всему миру.
За последние сутки глобально было зафиксировано 384 новых случая, умер 21 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Китае — 80 894 зараженных, из которых более 3 тысяч умерли. Однако число новых случаев в стране упало, и за последние сутки в Китае зарегистрировали всего 13 новых случаев коронавируса и 11 смертей.
Наиболее пострадавшей от Covid-19 европейской страной является Италия, где 31 506 человек заболели, почти 3 тысячи из них уже выздоровели, и 2 503 не справились с болезнью.
В Иране число зафиксированных случаев на сегодня составляет 16 169 человек: 5 389 выздоровели, 988 погибли.
В Южной Корее, где заболели более 8 тысяч человек, зафиксировали 93 новых случая. Всего в стране умерли 84 человека — трое из них за последние сутки. Выздоровели - 1540 человек.
Во Франции зарегистрировали 7 730 случаев коронавируса, выздоровели 602 человека, погибли 175.
В США за последние сутки зарегистрировали 104 новых случая, в результате чего количество заболевших составило 6 515 человек. Выздоровели 106 человек, 115 не справились.
В Австралии за последние сутки зарегистрировали 105 случаев заражения (всего 560), и одну новую смерть (всего 6).
В Украине в настоящее время лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская область (1) и Киев (2). Два случая оказались смертельными.