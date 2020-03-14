В мире выздоровели почти 83 тысячи человек, зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкий на Worldometer.

Коронавирус затронул 166 стран по всему миру.

За последние сутки глобально было зафиксировано 384 новых случая, умер 21 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Китае — 80 894 зараженных, из которых более 3 тысяч умерли. Однако число новых случаев в стране упало, и за последние сутки в Китае зарегистрировали всего 13 новых случаев коронавируса и 11 смертей.

Наиболее пострадавшей от Covid-19 европейской страной является Италия, где 31 506 человек заболели, почти 3 тысячи из них уже выздоровели, и 2 503 не справились с болезнью.

Ещё одной страной Европы, перескочившей десятитысячный рубеж, является Испания, где заразились 11 826 человек, из которых чуть более тысячи выздоровели и 533 умерли.

В Иране число зафиксированных случаев на сегодня составляет 16 169 человек: 5 389 выздоровели, 988 погибли.

В Южной Корее, где заболели более 8 тысяч человек, зафиксировали 93 новых случая. Всего в стране умерли 84 человека — трое из них за последние сутки. Выздоровели - 1540 человек.

Во Франции зарегистрировали 7 730 случаев коронавируса, выздоровели 602 человека, погибли 175.

В США за последние сутки зарегистрировали 104 новых случая, в результате чего количество заболевших составило 6 515 человек. Выздоровели 106 человек, 115 не справились.

В других странах, где число заболевших превышает тысячу, ситуация следующая: в Швейцарии зафиксировали 2 742 случая, в Британии - 1 950, Нидерландах и Норвегии 1 705 и 1471 соответственно, в Австрии болеют 1332, в Бельгии - 1 243 человека, а в Швеции — 1 196.

В Австралии за последние сутки зарегистрировали 105 случаев заражения (всего 560), и одну новую смерть (всего 6).

В Украине в настоящее время лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская область (1) и Киев (2). Два случая оказались смертельными.