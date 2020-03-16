Укрпочта в 2021 году будет продавать газ и электричество

Укрпочта планирует с 2021 году стать поставщиком газа и электричества для населения. Лицензия на продажу газа у компании уже есть.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу ООО "ЮГ-ГАЗ".

Поставщиком газа Укрпочта сможет стать за счет дерегуляции рынка газа, которая сейчас происходит.

Мы можем продавать газ и электричество. У Укрпочты уже есть лицензия на продажу газа,

— заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

В то же время он отметил, что при дерегуляции розничного рынка газа и электричества Укрпочта, имея доступ к миллионам клиентов, особенно в сельской местности, может предоставлять услуги продажи газа и электричества как один из участников рынка, что усилит конкуренцию, а, значит, сыграет в плюс для клиента.

А при принятии закона №2788 и открытии счетов, мы сможем быстро, удобно и дешево принимать оплату через карты и терминалы,

— отметил он.

Правда, точные сроки гендиректор Укрпочты назвать не смог, поскольку реформа рынка ещё не завершена.

Технически, с учётом запуска передвижных отделений, мы будем готовы к началу 2021 года в шести областях, а к концу 2021 года — по всей стране,

— сказал Смелянский.