 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Укрпочта в 2021 году будет продавать газ и электричество

Категория: Новости / Экономика и финансы

Укрпочта в 2021 году будет продавать газ и электричество

Укрпочта планирует с 2021 году стать поставщиком газа и электричества для населения. Лицензия на продажу газа у компании уже есть.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу ООО "ЮГ-ГАЗ".

Поставщиком газа Укрпочта сможет стать за счет дерегуляции рынка газа, которая сейчас происходит. 

 

Мы можем продавать газ и электричество. У Укрпочты уже есть лицензия на продажу газа,
— заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

В то же время он отметил, что при дерегуляции розничного рынка газа и электричества Укрпочта, имея доступ к миллионам клиентов, особенно в сельской местности, может предоставлять услуги продажи газа и электричества как один из участников рынка, что усилит конкуренцию, а, значит, сыграет в плюс для клиента.

А при принятии закона №2788 и открытии счетов, мы сможем быстро, удобно и дешево принимать оплату через карты и терминалы,
— отметил он. 

Правда, точные сроки гендиректор Укрпочты назвать не смог, поскольку реформа рынка ещё не завершена. 

Технически, с учётом запуска передвижных отделений, мы будем готовы к началу 2021 года в шести областях, а к концу 2021 года — по всей стране,
— сказал Смелянский.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать