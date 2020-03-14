В Украине не ходят поезда, автобусные перевозки приостановлены: карантин резко ужесточили

С 18 марта в Украине отменяются железнодорожные и автобусные перевозки. Соответствующее решение принял Кабмин, в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Отмена железнодорожного сообщения

"Укрзализныця" приостанавливает перевозку пассажиров в поездах внутреннего сообщения с 12:00 18 марта.

Ограничения касаются всех направлений - пригородного, городского, междугороднего и дальнего. Последние железнодорожные рейсы по графикам курсирования завершились 17 марта.

Инициативу об ограничении работы ж/д транспорта выдвинул президент Владимир Зеленский во время своего обращения 16 марта. Кабмин поддержал данное решение в рамках усиления карантинных мер из-за угрозы коронавируса.

В Министерстве инфраструктуры опубликовали перечень всех отмененных поездов в стране с 18 марта. Предварительно, железнодорожное сообщение в Украине будет возобновлено 3 апреля.

Вместе с этим, "Укрзализныця" сможет осуществлять отдельные внутренние ж/д рейсы по предварительному согласованию с Министерством инфраструктуры и Минздравом.

Украинцам компенсируют стоимость билетов

Пассажиры смогут вернуть билеты на отмененные поезда в течение одного месяца от даты запланированной поездки. Предусмотрена полная компенсация стоимости купленных билетов без взимания дополнительной стоимости.

Возврат проездных документов можно оформить в кассе вокзалов. Билеты, купленные через приложение или в интернете, возвращаются через онлайн сервисы.

Железнодорожные вокзалы закрывают для посетителей

С 12:00 18 марта вход в здания ж/д вокзалов ограничивается. В "Укрзализныце" сообщили, что во время карантина будут работать только кассы, в которых можно оформить возврат билетов.

Для недопущения очередей откроют максимальное количество касс, а также в помещение будут пускать не более 10 человек одновременно.

Внутренние автобусные перевозки отменяются из-за коронавируса

С 18 марта по 3 апреля в Украине будет действовать запрет на пассажирские перевозки между городами, по внутриобластным и межобластным направлениям. Ограничения касаются регулярных и нерегулярных автомобильных и автобусных перевозок пассажиров.

При этом городской общественный транспорт продолжит работать. В связи с карантином, 18 марта вводится ограничение на количество пассажиров в автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях (в одном вагоне) - до 10 человек.

Следить за соблюдением требований карантинного режима в общественном транспорте будут сотрудники Нацполиции.

Стоит отметить, что международное пассажирское сообщение было отменено в связи с пандемией коронавируса в ночь с 16 на 17 марта 2020. Ограничений проезда на личном транспорте у граждан Украины нет.