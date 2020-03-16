"Тело подтягивали уже после смерти": один из телеканалов перепутал субтитры под обращением Зеленского (видео)

Трансляция обращения президента Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалась субтитрами с сериала "Нюхач" из-за технической ошибки.

В то время, когда Зеленский обещал всех украинцев вернуть домой, в титрах написали: "Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу! Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак тело, подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей".

Вчера Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, в котором рассказал о системе "ДРУГ", которая призвана сообщать МИД Украины о местонахождении украинцев за границей.

Для того, чтобы вернуться домой, украинцам за рубежом необходимо зарегистрироваться на сайте ДРУГ и там же сообщить МИД о стране, в которой они находятся.

При этом, важно предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию".

Если зарегистрироваться в системе не удалось, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство (по e-mail или по горячей линии) на территории страны пребывания.

Все контакты можно найти на сайте МИД.

Также Зеленский сообщил, что в некоторых городах по всему миру теперь расположены "хабовые точки", из которых в Украину можно вернуться либо по льготным ценам, либо и вовсе бесплатно.

Среди таких "хабовых точек" – Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

Мы всех вас вернем. Кого-то – быстрее, кого-то – немного позже, но вы все обязательно будете на родине,

– говорит Зеленский.

Отдельно президент коснулся темы карантина из-за коронавируса, сказав, что и от него есть "позитив" – в Киеве резко уменьшился уровень загрязнения воздуха.

"И это не может не радовать", – говорит глава Украины.