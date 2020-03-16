"ПриватБанк" будет проводить обмен валюты онлайн

"ПриватБанк" будет проводить валютообменные операции только онлайн через мобильное приложение Privat24 и сеть терминалов самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает 112.ua.
Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств,- говорится в сообщении.
Валютные операции будут проводить онлайн, пока не восстановят международное авиасообщение и поставки в Украину валютных банкнот из-за рубежа.
В то же время Национальный банк Украины сообщил о признаках нехватки наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.
Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.