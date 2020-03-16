Ношение масок против коронавируса назвали опасным

Эксперты здравоохранения сообщили, что ношение масок и перчаток является не только бесполезной мерой профилактики коронавирусной инфекции, но также может способствовать распространению заболевания. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам специалистов, маски дают ложное чувство безопасности. Многие, кто их носят, не следуют простым рекомендациям: мыть руки перед использованием, убедиться, что маска плотно закрывает лицо, и не трогать ее руками. Люди часто их поправляют, что повышает риск заражения. Перчатки также не будут эффективны, если трогать лицо; кроме того, те, кто их надевает, реже моет руки.

Известно, что люди прикасаются к лицу в среднем 20 раз в час. Коронавирус SARS-CoV-2 передается через близкие контакты, попадая на слизистую оболочку носа, глаз и ушей.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.