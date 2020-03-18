Одесский горсовет утвердил границы сквера у бывшего кинотеатра «Вымпел»: здесь все еще может появиться ТРЦ

Депутаты Одесского горсовета проголосовали за утверждение границ сквера у бывшего кинотеатра «Вымпел» на Адмиральском проспекте, 31. Правда, согласно проекту, в границы сквера так и не вошел земельный участок под самим экс-кинотеатром, где еще в 2013 году хотели построить ТРЦ. Соответствующий вопрос рассматривали на сегодняшней сессии Одесского горсовета, передает «Пушкинская».

В мэрии Одессы наконец-то решили узаконить участок вокруг бывшего кинотеатра «Вымпел». Он «зажат» между Адмиральским проспектом и улицами Краснова, Героев-Пограничников и Гераневой. Границы сквера, правда, будут не совсем такими, какими их хотели бы видеть некоторые одесситы. Согласно проекту, площадь рекреационной территории, которая останется в общем пользовании, составит 1,46 гектара. В то же время в границы сквера не стали включать три участка: под самим зданием бывшего кинотеатра и его полуразрушенной летней пристройкой, под неким подземным туалетом, расположенным ближе к улице Краснова, и под газораспределительным пунктом у Адмиральского проспекта. При этом территория стоянки на Гераневой, судя по схеме, все-таки станет частью сквера.

Больше всего вопросов у местных жителей, напомним, было именно к участку под бывшим кинотеатром. Его площадь — 0,35 гектаров. Здесь еще в 2013 году компания «Вымпел-инвест» собиралась строить ТРЦ, что понравилось далеко не всем. В итоге стройка так и не началась. В 2014 году договор аренды земли между городом и компанией вроде как закончился и продлевать его не стали. Здание кинотеатра и развалины за ним, тем не менее, остались в частной собственности. Там открыли магазин.

В то же время, рассказал глава земельной комиссии горсовета Олег Брындак, сейчас местные жители постоянно жалуются на развалины за бывшим кинотеатром. Чтобы владелец зданий начал наводить там порядок и люди не боялись, что весь сквер застроят, город решил утвердить его границы. При этом включать в границы зеленой зоны некоторые объекты, утверждает Брындак, мэрия не может по закону.

Развалины за кинотеатром опасны для людей и стали местом сбора асоциальных элементов. Местные жители требуют навести там порядок, но чтобы собственник начал что-то делать, мы делаем первый шаг — установление границ сквера. Нужно это, чтобы потом не было разговоров о захвате зеленой зоны и так далее. Мы вырезали вырезали 3 объекта недвижимости, которые мы были обязаны вырезать,

— сказал Олег Брындак.

Отметим, что согласно данным городского градостроительного кадастра, целевым назначением участка площадью 0,35 гектара под «Вымпелом» и возле него значится строительство ТРЦ и административными помещениями. При этом кто является собственником этого участка — непонятно. В государственном земельном кадастре так и указано: тип собственности — не определен. Ну а данных об участке под туалетом возле Краснова в госкадастре вообще нет. В департаменте коммунальной собственности мэрии заявили, что участок в 360 квадратных метров под туалетом еще не сформирован, но сам объект находится в частной собственности.

В то же время мэр Одессы перед голосованием на сессии заявил, что вопрос стройки в сквере будут контролировать. Он пообещал, что с собственником «Вымпела» проведут встречу, посмотрят, что там собираются строить, выскажут свои замечания.