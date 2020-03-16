Украина готовится к экономическому кризису: создан стабилизационный фонд, ведутся переговоры с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что Кабинет министров должен быть готов к экономическому кризису в стране, который может стать следствием мирового финансового кризиса, сообщает «Журналист».

Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам – мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине, который будет его последствием. Мы в этом не сомневаемся, и это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности,

— отметил глава правительства.

На заседании Шмыгаль дал поручение министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы быть готовым к ним и оперативно принимать меры противодействия.

Мы анализируем состояние как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать. И сейчас даю это поручение новоназначенному министру,

— подчеркнул глава правительства.

Также, по словам Шмыгаля, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно поддержки в период разразившегося мирового кризиса и надеется на позитивный результат в ближайшее время.

Мы активно ведем переговоры о предоставлении помощи от МВФ. Это отдельный вопрос. Состоялась встреча с послами G7. Также каждый день ведутся переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации,

— добавил премьер.

По словам главы правительства, министр финансов получил соответствующее распоряжение.

Надеемся в ближайшее время на позитивный результат. Месседжи и обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно позитивные,

— считает Шмыгаль.

Вместе с тем, Кабмин создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда для государства. Сегодня главный вызов — это коронавирус, на который мы должны дать достойный ответ,

— подчеркнул премьер.

Также Шмыгаль добавил, что правительство планирует выделить деньги из госбюджета на дополнительные выплаты медработникам и представителям других специальностей, которые привлечены для противодействия распространению коронавирусной инфекции.