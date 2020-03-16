Военкоматы приостановили призыв на срочную службу

В Украине на время действия карантина приостановлены мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

Как информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, согласно распоряжению командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов, до отдельного распоряжения, передает «Слово и Дело».

Военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовывать противоэпидемические мероприятия,

- сказано в сообщении.

Напомним, в Украине с 13 марта объявлен карантин из-за распространения китайского коронавируса.

С 17 марта ограничительные меры стали более строгими. Кроме того, Верховная рада приняла закон, предусматривающий ответственность за их нарушение.