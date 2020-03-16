Отмена Евровидения: почему не перенос, что будет с билетами и где пройдет следующий конкурс

Днем 18 марта Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное для себя решение – отменить песенный конкурс Евровидение, который должен был состояться в середине мая в нидерландском Роттердаме. Причиной отмены стала пандемия коронавируса, эпицентр которой сейчас находится в Европе и заставляет правительства стран вводить жесткие карантинные меры вплоть до закрытия границ. Несмотря на то, что в EBU утверждали, что ведут подготовку в обычном режиме, на днях стало известно, что из-за коронавируса пришлось отменить ежегодный концерт участников конкурса, а также отказаться от съемок видеовизиток каждой участвующей страны. Приводим заявление EBU и ответы на самые горячие вопросы, связанные с отменой Евровидения. Оригинал опубликован на официальном сайте конкурса.

С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса песни Евровидение 2020 в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение остановить плановую работу над живым мероприятием.

Мы очень гордимся тем, что песенный конкурс Евровидение ежегодно без перерывов объединял аудиторию последние 64 года, и мы, как и миллионы поклонников по всему миру, крайне опечалены тем, что он не сможет состояться в мае.

EBU, NPO, NOS, AVROTROS (нидерландские вещатели, - ред.) и город Роттердам продолжат переговоры о проведении Евровидения в 2021 году.

Мы просим набраться терпения, пока мы работаем с последствиями этого беспрецедентного решения, и терпеливо ожидать дальнейших новостей в ближайшие дни и недели. А в течение этого времени мы хотели бы воздать должное принимающим вещателям в Нидерладах и нашему 41 члену, которые так усердно трудились над планированием события в этом году.

Мы все потрясены тем, что песенный конкурс Евровидение не сможет состояться в мае, но уверены, что вся семья Евровидения по всему миру будет и в дальнейшем выражать любовь и поддержку друг другу в это трудное время.

Часто задаваемые вопросы

Почему отменяется Евровидение в Роттердаме?

В связи с ростом распространения Covid-19 по всей Европе и из-за ограничений, которые ввели правительства участвующих вещателей, а также голландские власти, невозможно продолжать работать над трансляцией как планировалось.

Почему тогда не перенести мероприятие?

Текущая ситуация в Европе, вероятно, останется неопределенной в ближайшие месяцы, и на данном этапе мы не можем гарантировать, что сможем провести мероприятие такого масштаба с таким большим количеством заинтересованных сторон в конце этого года. К тому же, конкурс, который состоялся бы позднее в этом году, также сократил бы время, необходимое вещателю-победителю, чтобы подготовиться к конкурсу следующего года.

Не могли бы вы провести конкурс без зрителей?

Мы внимательно следим за рекомендациями соответствующих органов относительно защите здоровья и благополучия всех граждан. Голландские ограничения, наложенные на собрания большого количества людей, и международные ограничения на поездки означают, что проведение мероприятия, даже без аудитории, в настоящее время невозможно.

Почему вы не смогли провести шоу дистанционно?

Потому что это в ДНК Евровидения – собирать делегации, артистов и фанатов в одном месте и предоставлять ​​одинаковую платформу для всех артистов, чтобы они могли соревноваться вместе на одной сцене и иметь одинаковую возможность блистать. По нашему убеждению, в тех экстремальных условиях, с которыми мы столкнулись в этом году, организация Евровидения другим способом не соответствовала бы нашим ценностям и традициям мероприятия. Уникальный формат песенного конкурса как живого события означает, что невозможно найти ему какую-нибудь другую реалистичную альтернативу. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как отменить шоу.

Смогут ли выбранные исполнители исполнить свои песни в следующем году?

Это необходимо обсудить с Рабочей группой и участвующими вещательными организациями. О решении сообщим позже.

Что будет с моим билетом?

Информацию об этом вы получите в ближайшее время. Кроме прочего, мы определим, будет ли возврат денег покупателям или билеты останутся действительными до следующего года. Как только ситуация прояснится, все покупатели получат электронное письмо со своими вариантами на адрес электронной почты, с которого они приобрели билеты.

Могу ли я получить возврат средств прямо сейчас?

На данный момент мы рассматриваем различные варианты. Как только у нас будет больше информации, мы опубликуем ее на сайте songfestival.nl.

Что будет с моими билетами, купленными на Ticketswap, через AVROTROS или через фан-клуб (OGAE)?

То же, что и остальными билетами. Как только у нас будет больше информации, она появится на songfestival.nl, и вы получите электронное письмо на адрес электронной почты, с которого вы забронировали билеты.

Есть ли уже дата конкурса в следующем году?

EBU, NPO, NOS, AVROTROS и город Роттердам продолжают переговоры о возможном проведении конкурса в 2021 году. В настоящее время еще слишком рано обсуждать какую-либо конкретику по поводу мероприятия в следующем году.