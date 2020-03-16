В Кабмине пообещали компенсировать украинцам расходы на коммуналку, но не уточнили детали

Правительство собирается компенсировать украинцам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут из-за постоянного нахождения людей дома на карантине.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Уточняется, что премьер поручил Минэкономики просчитать сумму средств и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время введенного в Украине карантина.

"То есть мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал он.

Пока неизвестно, будет ли компенсация распространяться на всех граждан или на отдельные категории.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения. На очередной Кабмин вынести предложения", - добавил Шмыгаль.

По его словам, Минэкономики должно проработать поручение главы правительства за три дня.