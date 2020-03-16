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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В США произошло сильное землетрясение

Категория: Новости / Происшествия

В США произошло сильное землетрясение

В американском штате Юта утром 18 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло около 7:09 по местному времени и было сосредоточено примерно в 10 милях к западу от Солт-Лейк-Сити и совсем недалеко от города Магна.

Отмечается, что в настоящее время информация о жертвах или пострадавших в результате землетрясения не поступала, однако известно, что в некоторых районах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

В США произошло сильное землетрясение

 



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