 
Информация к новости
  • Просмотров: 63
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В районе Французского бульвара, Лесках и в Фонтанке завтра отключат воду

Категория: Новости

В районе Французского бульвара, Лесках и в Фонтанке завтра отключат воду

19 марта с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды в части Лиманского района Одесской области и в районе Французского бульвара Одессы, сообщают в пресс-службе Инфоксводоканала.

Воды не будет в зданиях по адресам: Французский бульвар, 2-6, 1-21, Госпитальный пер., ул.Азарова, пер.Удельный, пер.Санаторный, пер.Спортивный, Уютная, Отрадная, Морская.

А также у жителей области с.Крижановка — 5, с.Лески, с.Фонтанка, с.Вапнярка, с.Новая Дофиновка, ТРЦ «Ривьера».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.


Источник: Культурометр



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать