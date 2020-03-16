В районе Французского бульвара, Лесках и в Фонтанке завтра отключат воду

19 марта с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды в части Лиманского района Одесской области и в районе Французского бульвара Одессы, сообщают в пресс-службе Инфоксводоканала.

Воды не будет в зданиях по адресам: Французский бульвар, 2-6, 1-21, Госпитальный пер., ул.Азарова, пер.Удельный, пер.Санаторный, пер.Спортивный, Уютная, Отрадная, Морская.

А также у жителей области с.Крижановка — 5, с.Лески, с.Фонтанка, с.Вапнярка, с.Новая Дофиновка, ТРЦ «Ривьера».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.