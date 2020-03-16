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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Китай предложил предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, - Шмыгаль

Категория: Новости / История и общество

Китай предложил Украине предоставить экстренную гуманитарную помощь для преодоления коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

Сообщается, что украинский премьер провел встречу с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном.

"Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь", - написал он.

Во время встречи Шмыгаля с послом Китая также обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами. Представители согласовали возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.


Источник: 112.ua



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