ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 млрд евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает беспрецедентную программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 млрд евро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка вечером в среду, 18 марта.

Отмечается, что таким образом ЕЦБ собирается поддержать европейскую экономику, рост которой замедляется из-за пандемии коронавируса. Программа под названием Pandemic Emergency Purchase Programme рассчитана до конца 2020 года. При объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц она станет рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Совет директоров ЕЦБ заявил, что "готов сделать все необходимое" для поддержания финансовой стабильности в еврозоне.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что пандемия коронавируса может привести к сокращению экономики Евросоюза на 5%. В связи с этим в банке приняли решение о выделении государствам-членам ЕС почти 37 млрд евро для преодоления последствий кризиса. Около 8 млрд евро выделят из неизрасходованного предыдущего финансирования в 2019 году.